Salernitana, il comunicato dei giocatori: «Molto perplessi ma pronti a scendere in campo»

I giocatori della Salernitana hanno emesso un comunicato nel quale sottolineano le loro perplessità a giocare i playout

La decisione di far giocare i playout a Venezia e Salernitana ha scosso la Serie B. Durissime rimostranze sono state mostrate dai lagunari con le parole di Cosmi e Tacopina. Anche i campani non si sono fatti sentire con un comunicato dei giocatori.

«All’esito dell’incontro tenutosi oggi con il Rappresentante dell’A.I.C. Danilo Coppola, abbiamo manifestato tutte le nostre perplessità circa la disputa dei playout. A tale proposito abbiamo chiesto al Rappresentante di valutare a livello di sigla sindacale tutta la complessa vicenda. Nell’occasione abbiamo manifestato ai colleghi del Venezia tutta la nostra solidarietà e nelle more in cui l’A.I.C. decidesse di indire uno sciopero al fine di ottenere l’annullamento dei playout noi lo sosterremo com’è giusto che sia altrimenti siamo pronti a scendere in campo nelle date stabilite dalla Lega ovvero il 5 e il 9 giugno prossimi.

I calciatori dell’U.S. Salernitana 1919».