Salvatore Bagni: «Scudetto? Per me è favorito il Napoli»

Bagni ha parlato della prossima Serie A e delle favorite per lo Scudetto. Ecco le dichiarazioni dell’ex Inter e Napoli

A Radio Marte, l’ex Inter e Napoli Salvatore Bagni ha parlato del prossimo campionato di Serie A pronosticando le sue favorite. Ecco il suo commento.

«Juventus favorita per lo Scudetto? No, a bocce ferme per me la favorita è il Napoli. Bisogna vedere, ci sono ancora tanti giorni prima dell’inizio del campionato. Adesso, per me, il Napoli è più forte di tutti. La Lazio di Sarri? L’obiettivo sarà ovviamente quello di poter arrivare tra le prime quattro, sarebbe un gran successo».