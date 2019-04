Ennessimo attacco del Ministro dell’Interno Matteo Salvini nei confronti dei giocatori del Milan dopo l’eliminazione dalla semifinale di Coppa Italia ad opera della Lazio ieri

Come sempre immancabile come dopo ogni debacle del Milan il commento del Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il leader leghista, a seguito dell’eliminazione rossonera dalla semifinale di Coppa Italia per mano della Lazio, ha twittato nei confronti dell’account milanista che scriveva: «Milan fuori dalla TIM Cup, ma torneremo e ci riprenderemo! Non è stata la serata che tutti volevamo, ma dobbiamo reagire da Milan».

Secca la replica di Salvini via social: «Gli unici che ci hanno messo cuore, grinta, passione e idee, anche stasera, sono i tifosi milanisti. Vergogna!».

Poche ore prima, sempre a riguardo del match, il Ministro dell’Interno aveva parlato dello striscione inneggiante a Benito Mussolini esposto da alcuni tifosi laziali a Milano.