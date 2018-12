Salvini tranquillo: «Olympiacos-Milan? Sono tranquillo. Gattuso…»

Il vice premier Matteo Salvini ha parlato a pochi minuti dalla sfida tra Olympiacos e Milan. Ecco le sue dichiarazioni

Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’interno del Governo Conte, Matteo Salvini, è presente questa sera allo stadio Karaiskakis e assisterà alla sfida tra Olympiacos e Milan, valida per l’ultimo turno dei gironi di Europa League. I rossoneri non sono ancora qualificati ma sono con un piede al prossimo turno (non devono perdere con due gol di scarto). Il vicepremier ha parlato così ai cronisti in vista della sfida: «Preoccupato per stasera? Almeno stasera speriamo di no. Gattuso? Non si litiga mai tra amici rossoneri».