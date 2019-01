Milan: il Ministro dell’Interno e tifoso rossonero Matteo Salvini torna ancora una volta ad attaccare duramente l’ex Gonzalo Higuain, passato al Chelsea

Non solo politica, ma anche (e sempre più) sport: il Ministro dell’Interno Matteo Salvini è tornato nuovamente a parlare di Milan e lo ha fatto ai microfoni di Radio RTL 102.5 nel corso di una lunga intervista. Il leader della Lega, tifosissimo rossonero, in particolare ha ancora una volta puntato il mirino sull’ormai ex Gonzalo Higuain, passato al Chelsea, dopo che nei giorni scorsi era già intervenuto sull’argomento (leggi anche: SALVINI VS. HIGUAIN: PAROLE DI FUOCO): «Io sono contento che Higuain se ne sia andato e spero che non si faccia vedere mai più a Milano, perché si è comportato in maniera indegna e a me non piacciono i mercenari».

Un commento anche sulla partita dei rossoneri contro il Napoli di sabato e sulla situazione sicurezza negli stadi: «Voglio fare i complimenti ai tifosi di Napoli e Milan perché ho scelto di far giocare la partita in notturna, senza divieti di trasferte e chiusure di settori o stadi: sono sempre e comunque contro certe cose e speriamo che quello di sabato sia stato un buon inizio. Chi vince domani tra rossoneri e azzurri? Sicuramente il Milan, senza Higuain siamo diventati competitivissimi». Aridaje.