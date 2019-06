Samp, fatta per Maroni dal Boca: argentino in viaggio per l’Italia

Il trequartista argentino Gonzalo Maroni sarà il nuovo acquisto della Samp: il classe 1999 è in viaggio per l’Italia

Come riportato e confermato da Gianluca Di Marzio, la Samp ha praticamente chiuso l’affare per il trasferimento di Gonzalo Maroni in blucerchiato.

L’intesa è stata trovata col Boca Juniors per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. In queste ore, l’argenti classe 1999 è in viaggio per l’Italia in modo da definire l’accordo con la società di Ferrero.