Lo svizzero fresco vincitore del torneo di Miami, simpatizza Samp, il club doriano gli dedica anche la maglia con il numero 1

Roger Federer ha vinto in serata l’ennesimo torneo importante della sua carriera fantastica, il tennista 37 enne in passato ha dichiarato, di essere simpatizzante della Sampdoria. L’elvetico appassionato tifoso di calcio, sport che ha praticato fino ai 12 anni prima di preferirgli la racchetta. Segue la Serie A e avrebbe una simpatia per la Sampdoria nata in tenera età.

A rivelarlo fu Claudio Mezzadri a SkySport nell’ottobre scorso, l’ ex tennista svizzero e capitano di Coppa Davis nonché amico intimo di Roger dichiarò: «Da ragazzino tifava Sampdoria, perché andava in vacanza in Liguria e quindi penso sia per quello».

La Samp ha deciso di dedicargli una maglia ovviamente con il numero 1