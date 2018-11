Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, chiede il dissequestro dei beni pari a 2,6 milioni. E domani, il numero uno blucerchiato è atteso in tribuna per Samp-Bologna

Massimo Ferrero, colpito dal recente sequestro di beni per un valore di 2,6 milioni, non ci sta e chiede il dissequestro. Il numero uno blucerchiato, indagato nell’operazione ‘Fuori gioco’, dovrà rispondere dei soldi spariti dalle casse di Corte Lambruschini per finanziare altre attività del Gruppo Ferrero. In attesa della firma di chiusura delle indagini – passo obbligatorio verso l’udienza preliminare, Ferrero ha richiesto al Tribunale del Riesame di Roma il dissequestro dei beni in oggetto. E domani, il presidente della Sampdoria è atteso al’ Ferraris’ per la sfida col Bologna. CONTINUA A LEGGERE LA NOTIZIA SU SAMP NEWS 24