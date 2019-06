Samp, Quagliarella: «Per me è casa. La Sud ci fa fare cose impensabili»

Samp, Quagliarella concede una lunga intervista dove parla del suo affetto per i blucerchiati e delle sue passioni

Fabio Quagliarella è reduce dalla sua stagione migliore. Il bomber della Sampdoria ha vinto la classifica cannonieri con 26 gol. Quagliarella si è concesso per una divertente intervista a Samp Tv, raccontandosi attraverso le lettere dell’alfabeto.

S, come Sud, la Sud, come Sampdoria: «La Sud è quella che la domenica ci fa fare delle cose impensabili. La Sampdoria è casa. Per me è quella società che mi ha accolto nel 2006».