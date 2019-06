Sampdoria, c’è l’accordo con Pioli ma si farà un tentativo per un altro tecnico

La Sampdoria avrebbe trovato l’accordo per Stefano Pioli, ma la dirigenza blucerchiata vuole fare un ultimo tentativo per Di Francesco

Direttamente dagli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà svela come la Sampdoria avrebbe trovato l’accordo totale con Stefano Pioli. Con Giampaolo ormai sempre più incanalato a succedere a Gattuso sulla panchina rossonera, i blucerchiati si stanno guardando attorno e avrebbero “bloccato” l’ex tecnico della Fiorentina.

Ma c’è di più. Il noto giornalista rivela anche che prima di far firmare Pioli, Osti e Ferrero proveranno a fare un tentativo in extremis per convincere Eusebio Di Francesco a raccogliere l’eredità di Giampaolo. L’ex tecnico giallorosso non sembra però convinto ad accettare l’offerta.