Sampdoria, Audero: «Obiettivi? Prima la salvezza. Ranieri è davvero grande»

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha fatto il punto ai taccuini del Secolo XIX sul campionato dei blucerchiati e sugli obiettivi per il futuro.

MIGLIORAMENTO – «In realtà non è cambiato niente, l’anno scorso è stata un’annata particolare per più motivi con difficoltà collettive. E nei momenti di difficoltà su noi portieri c’è uno zoom maggiore. Io ho sempre cercato di restare equilibrato senza deprimermi nonostante alcune critiche di qualche tifoso. So che fa parte del gioco»