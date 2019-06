Sampdoria vicina al colpo argentino: arriva Maroni dal Boca

La Sampdoria è vicinissima all’acquisto di Maroni, giocatore del Boca Junior. Le ultime sull’affare blucerchiato

Non solo l’allenatore: in casa Sampdoria ci si guarda intorno anche per trovare qualche giovane talento in grado di rinforzare la squadra. Come riporta Gianluca Di Marzio, il club genovese è vicinissimo ad un colpo di prospetto. I blucerchiati prenderanno Maroni del Boca Junior.

Il giovane classe 1999 è un trequartista del Boca Junior, in questa stagione in prestito al Talleres. La società di Ferrero è in chiusura per il colpo di mercato: il giovane arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.