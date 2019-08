Sampdoria, che cosa manca alla squadra di Di Francesco

A che punto è il mercato della Sampdoria di Eusebio Di Francesco. Manca qualche innesto funzionale per l’allenatore

La Sampdoria di Eusebio Di Francesco ha ancora qualche incognita in sede di mercato. Il 433 del tecnico abruzzese si caratterizza per il grande uso che fa delle catene laterali, con le punte che devono essere in grado anche di defilarsi e di coprire l’ampiezza.

Diversi obiettivi della Sampdoria sono sfumati, non sono arrivati veri rinforzi in attacco. Caprari può fare bene l’attaccante esterno, mentre su Ramirez e Gabbiadini offrono più incognite. Insomma, c’è la sensazione manchi qualcosa.