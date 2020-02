Sampdoria, Eto’o: «Ecco cosa mi chiese il presidente Ferrero»

Samuel Eto’o svela un retroscena relativo al suo periodo alla Sampdoria: ecco le parole dell’ex attaccante camerunense

Samuel Eto’o racconta un curioso retroscena relativo al suo periodo alla Sampdoria. Ecco le parole dell’ex attaccante camerunense, ospite ieri negli studi di Sky Sport sul presidente Ferrero.

«Alla Sampdoria Ferrero mi propose di fare l’allenatore-giocatore, ma in quel momento non ero pronto, anche se un anno e mezzo dopo ho ricoperto quel ruolo all’Antalyaspor. Non è una cosa semplice, anche se sono Eto’o».