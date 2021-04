Sampdoria, Ferrero non molla Stankovic: nuovo incontro con l’agente

La Sampdoria pensa al nuovo allenatore e Ferrero avrebbe avuto un nuovo incontro con l’agente di Dejan Stankovic

Secondo incontro a Milano, dopo quello avvenuto a Roma, tra il presidente Massimo Ferrero e Dejan Stankovic. Questa volta, come riporta Il Secolo XIX, a rappresentare il tecnico dello Stella Rossa c’era l’agente Fali Ramadani.

In questo momento, in caso di addio di Claudio Ranieri, Stankovic si può considerare in pole position per sostituirlo rispetto agli altri nomi accostati alla Sampdoria nelle ultime settimane. Il tecnico serbo ha come sponsor Sinisa Mihjalovic e si presenta con un buon biglietto da visita: la cavalcata trionfale con lo Stella Rossa, primo in classifica con dodici punti di vantaggio sul Partizan.