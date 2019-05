Sampdoria, Ferrero offrirà il rinnovo a Giampaolo: la situazione

In bilico il futuro della Sampdoria. Il presidente Ferrero offrirà il rinnovo a Marco Giampaolo: tutto è nelle mani del tecnico

Ancora in bilico il futuro della Sampdoria. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il presidente Ferrero ha intenzione di offrire il rinnovo a Giampaolo ma quest’ultimo non è ancora sicuro del da farsi.

L’allenatore blucerchiato vuole nuovi stimoli ed è stato molto chiaro: rimarrà solamente se avrà la possibilità di migliorare la squadra e ambire a qualcosa di importante. Il futuro della panchina della Sampdoria è dunque ancora in dubbio: il presidente Ferrero proverà a convincere il tecnico a restare.