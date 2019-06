Sampdoria, idea Di Francesco per il post Giampaolo

La Sampdoria vorrebbe puntare su Di Francesco per il post Giampaolo. Ecco quali sono le intenzioni del club blucerchiato

Con Giampaolo sempre più in uscita, probabilmente in direzione Milano, la Sampdoria cerca un sostituto per la panchina. Come riporta l’Ansa, l’allenatore dovrebbe dire addio al club ligure nei prossimi giorni: per il futuro, a Ferrero piace molto Di Francesco.

L’ex Roma potrebbe approdare sulla panchina blucerchiata già nei prossimi giorni. Al momento c’è solo un ostacolo: l’ingaggio, che è molto più alto rispetto ai parametri della Sampdoria.