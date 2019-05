Sampdoria, in arrivo Chabot: venerdì le visite e la firma

La Sampdoria ha messo a segno un colpo importante: arriva Julian Chabot. Il difensore sarà in Italia venerdì per visite mediche e firma

In casa Sampdoria si programma il futuro. In attesa di capire chi sarà l’allenatore della prossima stagione, la società blucerchiata ha piazzato un colpo importante: arriverà Julian Chabot.

Il difensore 1998 arriverà alla corte di Ferrero per 3.7 milioni di euro e firmerà un contratto quinquennale. Come spiega Gianluca di Marzio, il giocatore arriverà a Genova venerdì per sostenere le visite mediche e firmare il contratto.