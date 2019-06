Sampdoria, Jankto in uscita: su di lui c’è il Besiktas

Jankto è in uscita dalla sampdoria dopo un solo anno in blucerchiato. Sul giocatore ceco c’è l’interesse del Besiktas

Non è stato un anno brillante per Jankto. Nella sua prima stagione alla Sampdoria, il centrocampista non ha fatto benissimo, raccogliendo appena 28 presenze con un solo gol in Coppa Italia. Il giocatore è in uscita dal club blucerchiato: su di lui c’è il Besiktas.

Come riporta Tuttomercatoweb, sul giocatore ceco c’è l’interesse del club turco, che potrebbe tentare il colpo nelle prossime settimane. La squadra proprietaria del tesserino del giocatore è l’Udinese.