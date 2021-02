Sampdoria, Jankto e i tabù da sfatare: serve un gol alla Fiorentina

Jakub Jankto ha giocato solo sei partite in carriera contro la Fiorentina: zero vittorie e zero gol. I tabù da sfatare alla Sampdoria

Due partite disputate con la maglia della Sampdoria, quattro con quella dell’Udinese ma la Fiorentina per Jakub Jankto è un vero tabù. Solo sei presenze contro la squadra viola, nessun gol e nessuna vittoria (due pareggi e quattro sconfitte).

Nella gara di andata, vinta dai blucerchiati con il risultato di 2-1 tra le mura del Franchi, non fu nemmeno convocato. Oggi la sua presenza in campo non dovrebbe essere in dubbio (se non dal primo minuto, sicura a partita in corso): un’ottima occasione per abbattere due tabù.