Sampdoria Juventus, la prima volta da avversari di Mancini e Vialli – VIDEO

Roberto Mancini ha descritto la prima volta da avversario della Sampdoria di Gianluca Vialli con la Juventus – VIDEO

«Fu un momento particolare per me e per la Sampdoria. Non solo per giocatori e dirigenti, ma per tutti i tifosi. Fu la prima volta che Vialli tornò a Genova dopo essere stato ceduto alla Juventus». Così Roberto Mancini commenta una foto che lo ritrae insieme all’ex gemello del gol Gianluca Vialli.

Uno con la maglia della Sampdoria, l’altro con quella della Juventus: «Si trattò di un momento particolare ed emozionante per tutti quanti. La partita finì 1-1, forse fu giusto così. Batterlo al suo ritorno a Genova sarebbe stato brutto e inospitale».