Sampdoria-Juventus in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la sfida valida per la 38ª giornata di Serie A

La Sampdoria di Marco Giampaolo affronta la Juventus campione d’Italia di Massimiliano Allegri nella 38ª giornata di Serie A. Sampdoria-Juventus: entrambe le squadre arrivano al confronto senza grandi obiettivi: i blucerchiati si trovano al 9° posto in classifica con 50 punti e sono di fatto fuori dai giochi per la qualificazione alle Coppe europee, mentre i bianconeri hanno vinto con largo anticipo l’8° Scudetto di fila e guidano la graduatoria dall’alto dei loro 90 punti. La gara avrà tuttavia un significato particolare per Allegri, alla sua ultima panchina con la Vecchia Signora: il tecnico livornese sarà desideroso di chiudere la sua avventura quinquennale con un successo e una prestazione positiva.

La sfida Sampdoria-Juventus, il cui calcio d’inizio è previsto domenica 26 maggio alle ore 20.30, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN in diretta streaming. Gli abbonati alla piattaforma (primo mese gratuito, costo di 9.99 euro al mese dopo i primi 30 giorni) potranno seguire la partita in tv o sui loro pc, tablet e smartphone attraverso diverse modalità. La gara sarà anche trasmessa in radiocronaca su Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

SAMPDORIA-JUVENTUS

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 26 maggio 2019

Fischio d’inizio: ore 18:00

Dove vederla in streaming: DAZN

Stadio: Stadio Luigi Ferraris (Genova)

Arbitro: Luigi Nasca di Bari

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Junior Tavares; Praet, Vieira, Barreto; Ramirez; Caprari, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Bentancur; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri

