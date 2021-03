Sampdoria, Keita non riesce a imporsi contro il Cagliari: momento no per l’attaccante che ha bisogno di gol per conquistare il riscatto

Non una prestazione da incorniciare quella di Keita Balde contro il Cagliari. L’attaccante della Sampdoria non mette a referto nessun tiro nello specchio di porta e risulta spesso un corpo estraneo alla manovra offensiva blucerchiata.

Non è la prima prestazione non ottimale per Keita che possiede un talento sopraffino ma non riesce a esprimerlo in campo. Già contro la Lazio (ma anche contro l’Atalanta e il Genoa) l’attaccante aveva creato poche occasioni da gol e spesso si era trovato a non saper cosa fare con il pallone. Il riscatto a fine stagione passa inevitabilmente dal numero dei gol realizzati e per ora Keita è ben lontano dall’aver convinto la Sampdoria.