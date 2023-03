Sampdoria: le ultime sulle condizioni di Lammers

Sam Lammers è alle prese con una distorsione alla caviglia che gli ha impedito di scendere in campo contro la Salernitana

L’olandese non dovrebbe esserci anche nel prossimo match contro la Juventus, ma la prossima settimana dovrebbe stringere i denti e rientrare in gruppo per cercare di essere a disposizione per la sfida del 19 marzo contro il Verona. Se ciò non dovesse accadere, allora Lammers rientrerà per la sfida successiva, quella contro la Roma.