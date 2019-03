Rino Gattuso pronto a rivoluzionare la sua formazione. Sampdoria-Milan: possibile chance da titolare per Castillejo

Cambi in vista nel Milan di Rino Gattuso che domani sera alle 20.30 affronterà la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il tecnico milanista potrebbe cambiare volto alla sua formazione. Probabile l’assenza di Franck Kessié dal primo minuto: il giocatore, per ‘punizione’ dopo il gesto nel derby con l’Inter, dovrebbe rimanere in panchina. L’ivoriano è stato multato ma pagherà il suo gesto anche con una panchina punitiva contro la Sampdoria. Gattuso ha deciso di modificare qualcosa nel suo assetto abituale in vista di Sampdoria-Milan e potrebbe far rifiatare anche Lucas Paquetà.

Il giocatore brasiliano, reduce dalle fatiche con la nazionale brasiliana e dopo 13 gare consecutive con il Milan (più altre due con la maglia della Seleçao) potrebbe iniziare dalla panchina. Possibile dunque una mediana rivoluzionata con Bakayoko e Biglia nel mezzo, affiancati da Hakan Calhagnolu, pronto ad arretrare di qualche metro. Il turco potrebbe giocare da mezz’ala sinistra con Bakayoko mezz’ala destra e Biglia a fare da regista. In avanti ancora panchina per Cutrone: a completare il tridente con Suso e Piatek dovrebbe esserci lo spagnolo Samu Castillejo. Gattuso cambia il Milan: con la Sampdoria previste novità di formazione.