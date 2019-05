Sampdoria, niente riscatto per Tonelli: lo conferma la moglie – FOTO

La Sampdoria non riscatterà il difensore Lorenzo Tonelli. Un’ulteriore conferma arriva dalla moglie del difensore

Lorenzo Tonelli non sarà riscattato dalla Sampdoria. La notizia era nell’aria, non è ancora ufficiale, ma non sembrano esserci più dubbi. L’ultima conferma arriva dalla moglie del difensore di proprietà del Napoli.

Il diritto di riscatto non verrà esercitato e il classe ’90 farà ritorno al Napoli per poi partire nuovamente verso altre direzioni. «#CiaoSamp» ha scritto la moglie del difensore, salutando così Genova e la Sampdoria.