Sampdoria-Parma 0-0, risultato e diretta live

Sampdoria-Parma, 16ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Sampdoria di Marco Giampaolo ospita il Parma di Roberto D’Aversa in occasione dell’anticipo della 16ª giornata di Serie A, in programma domenica 16 dicembre alle ore 15.00. I padroni di casa sono undicesimi in classifica con 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. La squadra di D’Aversa, invece, occupa il 7° posto con 21 punti assieme ad Atalanta, Roma e Sassuolo, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte.

Sampdoria-Parma 0-0: tabellino

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

NOTE: Ammonito Murru

Sampdoria-Parma: diretta live e sintesi

SINTESI PRIMO TEMPO – Un primo tempo pressoché equilibrato quello tra Sampdoria e Parma che si conclude con il risultato di 0-0. Una prima frazione di gioco che ha visto i padroni di casa maggiormente propositivi, senza però riuscire ad essere incisivi. Il Parma, dal suo canto, ha mostrato buon possesso palla e impostazione di gioco.

45’+1′ Finito primo tempo. Sampdoria-Parma 0-0

45′ Annunciato 1′ di recupero

44′ Azione offensiva della Sampdoria che conquista un calcio d’angolo.

42′ Ammonito Murru per aver colpito Siligardi con il braccio

40′ Fuorigioco per il Parma con Biabiany

38′ Pairetto chiede supporto del Var per verificare se il tocco con la mano di Rigoni comporti o meno calcio di rigore. Svanite le speranza per la Sampdoria, in quanto constato fuorigioco.

35′ Calcio d’angolo per il Parma che non riesce però ad approfittare

34′ Palla profonda per Inglese che prova a raggiungere il compagno di squadra che però viene fermato da Murru.

31′ Occasione per la Sampdoria con Quagliarella che prova a sorprendere Sepe con un bel tiro da lontano, ma il portiere del Parma respinge al mittente

29′ Calcio di punizione per la Sampdoria dopo un fallo di Rigoni ai danni di Ekdal. Batter Ramirez, ma la palla non supera la barriera

28′ Calcio d’angolo per la Sampdoria. Dalla bandierina Ramirez che fa un cross profondo, con la palla che finisce direttamente nelle mani di Sepe.

27′ Luca Siligardi a terra per un problema alla caviglia destra dopo uno scontro con Ekdal. Siligardi riesce a continuare a giocare

26′ Murru fa un cross basso in area, ma Sepe padroneggia l’area e allontana il pericolo

24′ Ripartenza del Parma con Biabiany che prova a passare la palla a Scozzarella che però non riesce a raggiungerla. Audero recupera palla agevolmente

22′ Calcio d’angolo per la Sampdoria, ma la difesa del Parma spazza subito la palla fuori dall’area

19′ Calcio di punizione per la Sampdoria. Batte Caprari, ma Sepe si fa trovare al posto giusto al momento giusto

16′ Ekdal commette fallo, non è d’accordo, ma ovviamente deve accettare le decisioni arbitrali

13′ Calcio d’angolo per il Parma. Dalla bandierina Bastoni e Iacoponi che prova di testa, senza però riuscire a trovare lo specchio della porta.

10′ Sala si allunga la palla sull’interno e prova il tiro. Buona iniziativa, ma facile da parare per Sepe

7′ Quagliarella prova a mettere la palla in mezzo all’area, ma pallone troppo lungo

5′ Azione offensiva della Sampdoria, con Praet che però sbaglia il possesso palla

3′ Apertura di Bruno Alves per Iacoponi ma tira troppo forte e la palla finisce direttamente sul fondo.

1′ Calcio d’inizio, è iniziata la gara tra Sampdoria e Parma

Le squadre stanno entrando in campo

Si avvicina il calcio d’inizio allo Stadio Ferraris. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Sampdoria-Parma.

Sampdoria-Parma: formazioni ufficiali

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Caprari, Quagliarella. A disposizione: Rafael, Belec, Vieira, Saponara, Barreto, Jankto, Colley, Tavares, Ferrari, Defrel, Rolando, Kownacki. Allenatore: Giampaolo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Rigoni; Biabiany, Inglese, Siligardi. A disposizione: Frattali, Bagheria, Stulac, Ceravolo, Ciciretti, Gobbi, Di Gaudio, Gazzola, Dezi, Sprocati. Allenatore: D’Aversa.

Sampdoria-Parma: probabili formazioni e pre-partita

Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, dovrà rinunciare a Bartosz Bereszynski, ma ritrova Edgar Barreto che partirà dalla panchina. Per il match contro il Parma si preannunciano quindi poche sorprese rispetto alla partita contro la Lazio. Sala si occuperà dellla fascia destra, mentre in attacco Defrel farà coppia con Fabio Quagliarella.

Anche l’allenatore del Parma, Roberto D’Aversa, non dovrebbe stravolgere la solita formazione, affidandosi all’ormai consolidato 4-3-3. Se da un lato dovrà far fronte all’’assenza di Gervinho, dall’altra Bruno Alves stringe i denti e farà della partita.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Rigoni; Biabiany, Inglese, Di Gaudio. Allenatore: Roberto D’Aversa.

Sampdoria-Parma: i precedenti del match

Sono 46 i precedenti tra Sampdoria e Parma sono 46, con un bilancio al momento favorevole per i padroni di casa, che vantano 19 vittorie ottenute contro le 16 dei gialloblù. Ammontano ad 11, invece, i pareggi. Le ultime due sfide in Serie A risalgono alla stagione 2014/15. All’andata la Sampedoria riuscì ad imporsi per 2-0 al “Tardini”, mentre al ritorno finì fu 2-2.

Sampdoria-Parma: l’arbitro del match

Sarò il signor Luca Pairetto di Nichelino, l’arbitro che dirigerà il match tra Sampdoria e Parma in programma domenia 16 dicembre alle ore 15.00. Pairetto sarà coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni di Milano ed Enrico Caliari di Legnano. Il quarto ufficiale sarà Manuel Volpi di Arezzo, mentre al VAR ci sarannno Marco Piccinini di Forlì e Fabrizio Posado di Bari. Sono 4 precedenti di Pairetto con Sampdoria, che vede un risultato equo con due sconfitte e due vittorie. Uno solo, invece, il precedente per Pairetto con il Parma, in occasione della partita contro il Frosinone di questa stagione.

Sampdoria-Parma Streaming: dove vederla in tv

Sampdoria-Parma sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.