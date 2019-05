Sampdoria, perché non osare di più? Altro campionato nel “limbo”

Salvezza in carrozza per la Sampdoria, ma con un Quagliarella del genere perché non provare a raggiungere l’Europa?

Le aspettative a inizio campionato per la Sampdoria sono sempre alte. La società ha ormai una struttura solida che ha permesso di creare una realtà ormai consolidata. Inutile ormai parlava di una squadra che lotta per la salvezza, poiché l’organico ben costruito ha permesso negli ultimi anni ai tifosi doriani di vivere sonni tranquilli.

Il “difetto” della squadra ligure, manifestatosi quest’anno come anche negli scorsi, è forse quello di accontentarsi un po’ troppo prematuramente. Con un Quagliarella in questa strepitosa forma, sarebbe stato plausibile tentare almeno l’aggancio alle zone che regalano l’Europa League. Il team di Giampaolo si è invece adagiato sugli allori, giocando in maniera poco motivata le ultime partite di stagione, compromettendo in questo modo la possibilità di andare a giocare in palcoscenici più prestigiosi.