Sampdoria, Quagliarella ancora a secco: non accadeva da 17 anni

Fabio Quagliarella, capitano della Sampdoria, è ancora a digiuno di gol: non accadeva dal 2004/05. Può sbloccarsi con il gol dell’ex

Serve il gol dell’ex a Fabio Quagliarella per sbloccarsi in Serie A. Quale occasione più ghiotta di segnare tra le mura del Ferraris contro l’Udinese, che nel 2007 lo vinse alle buste beffando proprio la Sampdoria? A volte il destino.

Se segnerà Quagliarella raggiungerà due storici traguardi, ma soprattutto interromperà un digiuno anomalo per lui. Non restava a secco di gol nelle prime sei giornate dalla stagione 2004/05 quando vestiva la maglia dell’Ascoli. Certo, da lì in poi non si è più fermato e di gol in porta ne ha messi ben 177. Rispetto alla scorsa stagione però la differenza è netta: alla sesta giornata Quagliarella aveva già siglato quattro reti.

