Sampdoria, Quagliarella domina la classifica marcatori. Zapata a braccarlo

A due giornate dal termine Quagliarella è solidamente in testa alla classifica marcatori con 26 reti. Dietro di lui Zapata

È una stagione assolutamente da incorniciare quella di Fabio Quagliarella. A 36 anni compiuti sta dominando la classifica dei marcatori, trovandosi attualmente a quota 26 gol. Un traguardo che forse neanche lui stesso pensava di raggiungere alla sua età. A queste marcature si vanno ad aggiungere gli 8 assist regalati ai compagni.

Alle sue spalle si trova Duvan Zapata, issatosi fino a quota 22. Piatek e Cristiano Ronaldo sono appaiati a 21 gol realizzati. Difficilissimo, ma ancora non impossibile, che cambino le gerarchie in questo finale di campionato. Quasi impensabile pensare, tuttavia, che quel ragazzone di 36 anni rimanga a secco per 180 minuti.