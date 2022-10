Roma, dubbio in attacco per Mourinho: Abraham o Belotti?

Abraham o Belotti? Questo è il dilemma di Mourinho, contro la Sampdoria dovrà rivedere l’attacco giallorosso

Le opzioni in realtà sono svariate, anche se l'inglese al momento è apparso un po' sottotono rispetto ad altri compagni. Soltanto due le reti segnate da Tammy, ecco perché il Gallo scalpita per una maglia da titolare anche in campionato. Il gol al Betis l'ha galvanizzato e ora punta anche la Sampdoria. Resta viva l'ipotesi di giocare ancora in coppia.

ABRAHAM O BELOTTI – La Roma dovrà affrontare la Sampdoria al Ferraris per continuare la striscia positiva. Non sarà semplice contro la squadra di Stankovic, ma Mourinho sta pensando al suo attacco. Al momento l’ago della bilancia pende più a favore dell’ex Torino, ma difficile anche rinunciare all’inglese. In caso di scelta di uno dei due potrebbe giocare con il doppio trequarti.

ABRAHAM E BELOTTI – La seconda ipotesi in casa Roma è quella di poterli vedere entrambi insieme in campo come successo nella sfida di Europa League a Siviglia. In questo l’opzione più probabile potrebbe essere l’arretramento di Pellegrini sulla mediana al posto di Matic e con Cristante. Mourinho studia le opzioni anti Sampdoria per non perdere terreno.