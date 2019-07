La Sampdoria mette a segno un importante colpo di prospettiva: dal Palermo arriva il giovane Sciortino. Battuta la fitta concorrenza

In casa blucerchiata si lavora anche per il futuro. La Sampdoria non pensa soltanto alla prima squadra, ma anche alle giovanili. Oggi, il club di Genova, ha messo a segno un colpo di prospettiva: è arrivato Sciortino.

Il centrocampista classe 2005 arriva dal Palermo in blucerchiato. Superata la concorrenza fitta di club importanti come Inter, Atalanta e Spal.