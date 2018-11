Samuel incorona l’erede: «Mi rivedo in Skriniar»

Roma-Inter all’orizzonte, parla il doppio ex Walter Samuel. L’eredità Skriniar, i moduli di Spalletti e la lotta alla Juventus

L’occasione è Roma-Inter di campionato in programma domenica sera, il doppio ex Walter Samuel ne ha parlato nel corso di una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: «Se mi rivedo in più in Skriniar o Manolas? Manolas è più forte uno contro uno. Direi Skriniar: colpo di testa, lancio preciso. Forse non è la cosa che si ricorda, ma ce l’avevo anch’io» afferma l’ex centrale argentino che ha vinto tutto con la maglia dell’Inter. Che prosegue: «La Roma fa un po’ fatica, è irregolare, a volte inspiegabile. Visto in Champions? Gran primo tempo, ha preso un colpo e si è sciolta. L’Inter si è consolidata: Spalletti sta trovando solidità e continuità. A Londra fino al gol ha tenuto benissimo, e guardate che il Tottenham è forte forte. Anche la Roma in casa è forte, ma io vedo ancora l’Inter almeno un passettino avanti».

Cosa ne pensa invece Samuel più in generale della lotta Scudetto? «La Juve è lontana, per loro due lo scudetto sarà arrivare di nuovo in Champions. Però chi fa bene domenica prende coraggio, e ne vorrei vedere di più in tutte le squadre, non solo Roma e Inter. Per dare almeno un po’ più di fastidio alla Juve, dai. Spalletti? Con l’Inter è sempre stato difficile giocare contro la sua Roma. L’ho studiato molto, soprattutto certe giocate a memoria con il trequartista». Conclude, infine, con un giudizio su Lautaro Martinez: «Ha un futuro enorme davanti. Ma deve avere la pazienza di aspettare le sue chance e la fretta di farsi trovare pronto».