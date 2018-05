Il Cagliari vuole prendere Sandro per la prossima stagione, il centrocampista del Benevento piace anche alla Lazio e al Torino

Il Cagliari vuole prendere Sandro per la prossima stagione. Il giocatore del Benevento è finito nella lista dei desideri di Marcello Carli e sono iniziati i primi contatti per cercare di portare il brasiliano alla Sardegna Arena. Sembra molto improbabile una permanenza in Serie B dell’ex di Tottenham e QPR, per questo il Cagliari ha intenzione di bruciare la concorrenza e di portarlo in rossoblu. La sua esperienza può far comodo per la prossima annata.

C’è un problema, le rivali. Il calciatore sudamericano piace molto pure alla Lazio e al Torino. I granata si sono mossi per prenderlo già a gennaio, quando dall’Antalyaspor arrivò in Serie A e, a sorpresa, si accasò al Benevento. La Lazio si è inserita di recente e gioca l‘Europa League, un fattore che potrebbe convincere Sandro a spostarsi verso Roma. La caccia è aperta.