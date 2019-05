Sané saluterà il Manchester City: c’è il Bayern Monaco

Leroy Sané è sempre più lontano dal Manchester City. L’esterno tedesco piace moltissimo al Bayern Monaco, ormai sempre più vicino

Continua il pressing del Bayern Monaco su Leroy Sané. L’esterno è sempre più lontano dal Manchester City e sempre più vicino al rientro in patria, in Germania. Il contratto del classe ’96 scade nel 2021 e al momento la trattativa per il rinnovo non è in corso: il tedesco vuole infatti giocare di più.

Sull’esterno c’è da tempo l’interesse del Bayern Monaco che vorrebbe un giocatore per le corsie dopo gli addii di Ribery e Robben. In estate i tedeschi potrebbero fare un’offerta per il giovane classe ’96.