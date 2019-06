Saponara Udinese: cosa cambierebbe rispetto a De Paul

Riccardo Saponara potrebbe sostituire De Paul all’Udinese. Scopriamo quali sono le differenze tra i due fantasisti

Per sostituire un Rodrigo De Paul ormai sicuro partente, l’Udinese sta pensando a Riccardo Saponara. Nell’ultima stagione, l’argentino ha avuto numeri incredibili, si è rivelato il totale accentratore del gioco offensivo bianconero.

Saponara ha caratteristiche diverse: per quanto abbia doti spiccate in rifinitura, è meno “tuttocampista” di De Paul. Tocca meno palloni, copre meno bene distanze lunghe e ad agisce in zone di campo più specifiche. Insomma, Tudor non lo potrebbe utilizzare nello stesso modo.