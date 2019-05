L’Inter su Pablo Sarabia, esterno d’attacco del Siviglia. Il giocatore piace anche al Valencia: offerta dei nerazzurri

L’Inter fa sul serio per Pablo Sarabia. Potrebbe essere l’esterno spagnolo del Siviglia uno dei colpi per rinforzare l’attacco dei nerazzurri. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter avrebbe proposto un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione al giocatore del Siviglia, pronto a fare le valigie.

Il giocatore ha l contratto in scadenza il prossimo anno e uno stipendio che considera eccessivamente basso, un milione e mezzo. Inoltre, nell’accordo con il Siviglia vi è una clausola da 18 milioni, relativamente bassa per le qualità del giocatore. I nerazzurri hanno presentato un contratto importante al giocatore per provare a battere la concorrenza.