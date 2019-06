Sarri alla Juve, si attende l’annuncio: dipende tutto dal Chelsea

Il futuro di Maurizio Sarri dovrebbe essere alla Juve, anche se ancora non c’è segno di annunci. Tutto dipende dal Chelsea

C’è attesa in ambiente bianconero per l’annuncio dell’allenatore. Sembra ormai certo che il futuro tecnico sarà Maurizio Sarri, che dovrebbe approdare presto sulla panchina della Juve. Al momento però non c’è traccia di ufficialità.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, nonostante il mancato annuncio, il tecnico toscano resta in pole position, avendo un accordo con la Juve. Tutto dipende dal Chelsea, che deve liberare l’allenatore per permettergli di firmare. Le tempistiche dell’ufficialità dipendono dunque dai Blues.