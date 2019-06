Sarri Juve: incontro, promessa e gentlemen’s agreement. Lo scenario che favorisce l’approdo sulla panchina bianconera

Maurizio Sarri e la Juventus così vicini non lo sono mai stati, mai. Le argomentazioni del tecnico – veicolate da Fali Ramadani prima ed espresse in prima persona poi – hanno fatto breccia su Marina Granovskaia. Il braccio destro di Roman Abramovich riporterà tutto a chi di dovere con la sensazione, crescente, che le parti possano andare verso una risoluzione che farebbe sorridere prima di tutto la Juventus.

Niente indennizzi per oliare il passaggio, quindi, ma una sorta di gentlemen’s agreement. Peserebbe in tal senso il rapporto solido tra il club bianconero e il Chelsea, ulteriormente rinforzato dall’ultimo affare Higuain. A quel punto la questione sarebbe tutta in discesa: gli ultimi contatti tra Sarri e Madama lasciano pensare a una reciproca promessa di matrimonio. Se poi qualcuno avrà il coraggio di intromettersi durante la cerimonia…