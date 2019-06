Sarri: «La Juve mi ha voluto con determinazione e compattezza» – VIDEO

Maurizio Sarri ha rilasciato la sua prima intervista da nuovo allenatore della Juve. Le parole del tecnico toscano

A poco più di una settimana dal suo approdo alla Juve, Maurizio Sarri parla così ai microfoni di Jtv.

JUVE – «Ho la consapevolezza di essere in un club importantissimo con una storia lunga e centenaria. Le sensazioni le danno le persone: ho visto un gruppo coeso, con grande determinazione. La società è fatta di persone coerenti e compatte. Dopo l’anno in Inghilterra volevo tornare a casa. Mentre lo pensavo mi ha cercato la Juve con determinazione e compattezza: questo mi ha colpito e mi ha fatto decidere di arrivare in questa società che fino ad un anno prima era mia nemica storica. Non puoi pensare di sconfiggere la Juve se non tiri fuori il 120%».

PREMIER – «Il livello tecnico è elevatissimo, le strutture straordinarie, così come le tifoserie. Al momento è un campionato che siamo costretti a rincorrere, sperando di tornare quelli di 20 anni fa».

ALLENATORE – «Ti rendi conto che incidi fino ad un certo punto ed è importantissima la qualità di un giocatore».

VITTORIE – «Le vittorie sono frutto di lavoro, ho un’eredità difficile. Sarrà difficilissimo ripetere i risultati degli ultimi 5 anni. La Juve a livello europeo rappresenta una delle 10 società di top livello».

STADIUM – «È uno stadio raccolto e accogliente, un po’ di concezione inglese».

SQUADRA – «Vorrei avesse delle caratteristiche della squadra di Max perché improvvisamente ti dava la sensazione che stai per perdere la gara. Avere questo tipo di capacità nel rimanere compatti nei momenti di difficoltà è una qualità troppo importante quando c’è da portare a casa punti. Non dobbiamo perdere quel 99% di positivo che c’era nella Juve di prima».

SERIE A – «Sarà un campionato frizzante a livello di allenatori. A livello di movimento di allenatori la sensazione è che sia una delle stagioni in cui si può innescare qualcosa di nuovo. Abbiamo un vantaggio rispetto all’Inghilterra: l’organizzazione societaria».