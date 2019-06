Sarri Juve: oggi summit per chiudere, domani accordi definitivi

La Juve e Maurizio Sarri presto insieme? Tra oggi e domani possibile fumata bianconera per l’allenatore toscano

Maurizio Sarri e la Juventus si avvicinano a grandi passi. Ne è sicuro Alfredo Pedullà che parla di incontri a breve per chiudere gli accordi. Il Chelsea è pronto a liberare l’allenatore toscano e la Juve è pronta ad accoglierlo a Torino.

Oggi andranno in scena degli incontri milanesi per chiudere l’accordo tra le parti mentre nella giornata di domani, probabilmente in Francia o altrove, le parti si rivedranno per gli accordi definitivi.