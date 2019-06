Sarri alla Juve, il papà Amerigo: «Non lo hanno liberato»

Il padre di Maurizio Sarri, Amerigo, ha parlato del futuro del figlio e delle novità in riferimento a Chelsea e Juve

Il futuro di Maurizio Sarri non è ancora deciso. Il tecnico è diviso tra Chelsea e Juve e non si conoscono le tempistiche dell’eventuale annuncio bianconero. Il papà dell’allenatore, il signor Amerigo, è stato intercettato dallo youtuber Giacomo Carolei. L’uomo ha parlato così.

«Se ha firmato? Ancora non l’hanno lasciato libero (riferendosi al Chelsea, ndr). Quando si saprà qualcosa? Non lo sa nemmeno lui. Io spero che torni in Italia» ha dichiarato il signor Amerigo.