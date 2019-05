Sassuolo arbitro per la Champions. Con Roma e Atalanta le prossime sfide

Il Sassuolo si gode la meritata salvezza, e nelle ultime due giornate affronterà Roma e Atalanta, entrambe in corsa per un posto Champions

Il Sassuolo gravita tranquillamente a metà classifica, attualmente a quota 42 punti. Una stagione sufficiente per la squadre di De Zerbi che ha raggiunto la salvezza senza troppi problemi. Le ultime due gare metteranno i neroverdi in condizione di essere un importante arbitro per la corsa alla Champions League.

Sabato al Mapei Stadium si presenterà la Roma di Ranieri, obbligata a conquistare i tre punti per mantenere accesa la speranza. La settimana successiva, per concludere la stagione, il Sassuolo farà visita all’Atalanta, anch’essa desiderosa di raggiungere il massimo traguardo europeo. Giallorossi e orobici dovranno stare attenti alla spensieratezza degli emiliani.