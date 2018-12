Nel corso di Sassuolo-Atalanta, i neroverdi segnano il gol del 2-3 con Duncan ma il pallone viene deviato da Palomino: gol o autogol?

L’Atalanta vince 6-2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e vince con un risultato tennistico lo scontro in zona Europa. Nel corso della partita però, emerge un piccolo dubbio sul secondo gol di Duncan. Il centrocampista dei neroverdi, servito da Boateng al limite dell’area avversaria, calcia e spiazza Consigli. Tuttavia, il tiro di Duncan viene deviato in rete dal difensore dell’Atalanta, Palomino. La Lega Serie A, così come Fantagazzetta, danno il gol a Duncan senza giudicare la deviazione decisiva di Palomino.

Al momento dunque il gol viene assegnato a Duncan – con conseguente +3 al fantacalcio, +1 invece per Boateng, autore dell’assist. Ma rivedendo i filmati la decisione potrebbe anche essere cambiata.