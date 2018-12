Sassuolo-Atalanta highlights e gol: le azioni salienti della sfida valida per la 19ª giornata della Serie A 2018/2019

Il Sassuolo torna in campo dopo il pesante KO rimediato in casa della Roma nella scorsa giornata di campionato. Gli emiliani nell’ultima gara dell’anno ospiteranno l’Atalanta reduce dal prezioso pareggio interno contro la capolista Juventus. Sassuolo e Atalanta sono molto appaiate in classifica al 9° posto a pari punti ed entrambe sono in corsa per conquistare un pass valido per le prossime competizioni europee.

La sfida sarà diretta dall’arbitro Fabrizio Pasqua della sezione AIA di Tivoli, assistito dai guardalinee Posado e Caliari. Quarto ufficiale sarà Volpi, mentre gli addetti VAR sono Piccinini e Lo Cicero. Ecco gli highlights di Sassuolo-Atalanta:

SASSUOLO-ATALANTA 0-1 – Al 19′ del primo tempo, la palla calciata su punizione trova la testa di Duvan Zapata che in volo segna di testa all’angolino basso di destra.

SASSUOLO-ATALANTA 0-2 – Al 42′ del primo tempo, l’Atalanta trova il gol del raddoppio grazie al Papu Gomez. Musa Barrow passa a Alejandro Gomez che trova il gol con un tiro deviato. Andrea Consigli non poteva proprio farci niente.

SASSUOLO-ATALANTA 1-2 – Al 6′ del secondo tempo Giangiacomo Magnani passa a Alfred Duncan che prende palla e calcia una fucilata dal limite. Palla in rete all’angolino basso di destra e punteggio ora di 1:2!

SASSUOLO-ATALANTA 1-3 – Gol! Al 9′ del secondo tempo Jose Palomino stacca tutti in area da corner e Gianluca Mancini manda la palla in fondo alla rete!

SASSUOLO-ATALANTA 2-3 – Al 12′ del secondo tempo Alfred Duncan prende palla nello spazio e va al tiro dal limite, il pallone deviato beffa l’incolpevole Etrit Berisha.