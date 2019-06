Sassuolo, Carnevali: «Orgoglioso dei tanti Nazionali»

Le parole di Giovanni Carnevali sui tanti calciatori del Sassuolo protagonisti nelle varie nazionali, giovanili e non

Da Demiral a Scamacca, passando per Frattesi e Sensi. Tanti i calciatori del Sassuolo impegnati in Nazionale. Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, ha parlato al Resto del Carlino dicendo la sua sui neroverdi in nazionale.

«E’ una bella soddisfazione, che dà ulteriore senso al percorso che come società abbiamo intrapreso e conferma la bontà delle nostre scelte e del lavoro svolto e un numero di nazionali così alto, parlo di nazionali giovanili e maggiori, gratifica quanto abbiamo fatto».