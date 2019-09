Sassuolo, Chiriches: «Qui per giocare. Napoli? Hanno pesato gli infortuni»

Vlad Chiriches, difensore del Sassuolo, è stato presentato alla stampa. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza

(Dal nostro inviato) Parola a Vlad Chiriches, difensore della Nazionale rumena e del Sassuolo. Il centrale ha parlato così nel giorno della sua presentazione in conferenza stampa: «Ho giocato poco a Napoli anche per gli infortuni, con Sarri ho avuto poco spazio perché conoscete il suo modo d’essere. Sono qui per giocare».

Prosegue il difensore rumeno: «Avevo bisogno di una nuova sfida. Ho chiesto referenze ad amici e mi hanno parlato tutti bene. C’è una società forte, un allenatore bravissimo e questo mi ha convinto. Il club mi ha voluto fortemente e sono felice. De Zerbi è un allenatore preparato, qui posso esprimere il mio calcio».