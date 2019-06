Sassuolo, De Zerbi giura fedeltà: «Mai avuto dubbi, resto»

L’avventura di De Zerbi sulla panchina del Sassuolo continuerà. Lo conferma lo stesso allenatore: «Mai avuto dubbi, resto qui»

Roberto De Zerbi e il Sassuolo, una storia destinata a proseguire anche l’anno prossimo. In giro per l’Europa piace, ormai, il profilo dell’allenatore giovane e capace, e il tecnico degli emiliani rispecchia in pieno quest’identikit. Non è un caso che svariati club abbiano indagato sulle possibilità di ingaggiarlo per la panchina, Roma in primis. Qualche discorso coi giallorossi c’è sicuramente stato, ma forse i tempi non erano ancora maturi.

Non c’era scelta migliore, allora, di proseguire la propria avventura in Emilia. Località in cui è stato in grado di costruire una solida realtà su cui continuerà a lavorare in maniera intensa. «Mai avuto dubbi, resto al Sassuolo», il messaggio del mister intercettato dai cronisti presenti dopo il summit avvenuto a Milano. C’è un lavoro importante da dover portare avanti, De Zerbi è attualmente la persona giusta per farlo.