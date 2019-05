Sassuolo, De Zerbi: «Un mio calciatore ha ricevuto uno schiaffo»

Roberto De Zerbi ha parlato dell’espulsione di Domenico Berardi nel corso della sfida tra Atalanta e Sassuolo

Non si placano le polemiche dopo Atalanta–Sassuolo. Maxi-rissa a fine primo tempo e Berardi espulso. De Zerbi però non ci sta: «Quell’episodio ci ha penalizzato molto. Sollevare un avversario a terra non è cattiveria, non è un gesto sleale, è sleale invece dare uno schiaffo a uno dei miei calciatori».

Prosegue De Zerbi: «Mi è sembrato che qualcuno della panchina dell’Atalanta, entrando in campo, abbia dato uno schiaffo ad uno dei miei calciatori. Dispiace perché avrei voluto giocare anche il secondo tempo in 11 contro 11».