Sassuolo-Fiorentina 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Sassuolo-Fiorentina, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

L’inizio col botto aveva illuso i tifosi di entrambe le fazioni ma oggi, Sassuolo e Fiorentina si trovano a dover contendere un posto che può valere al massimo l’Europa League. Entrambe le squadre, infatti, arrivano da prestazioni non sempre all’altezza e piuttosto negative, soprattutto dal punto di vista del risultato. I padroni di casa sono reduci dal pareggio esterno, a reti inviolate, contro l’Udinese mentre la squadra di Pioli, attualmente al 12° posto in classifica, dalla pesante sconfitta interna patita contro la capolista schiacciasassi Juventus. Il rendimento precedente a queste gare, però, non era stato decisamente più incoraggiante, al punto da mettere in discussione la panchina, quanto meno, di Stefano Pioli: due punti nelle ultime tre partite per i neroverdi, cinque pareggi consecutivi e la sconfitta contro la squadra di Allegri per i toscani. Quella di oggi sarà, dunque, la gara della verità, quella che consentirà di capire chi delle due possa davvero provare ad ambire a un posto nella competizione europea minore. Grande assente del match sarà Federico Chiesa, vittima di un infortunio all’inguine, destinato a partire dalla panchina. Ecco la cronacalive del match.

Sassuolo-Fiorentina 0-0: tabellino

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Di Francesco. Allenatore: Roberto De Zerbi.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, Fernandes; Gerson, Vlahovic, Pjaca. Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Daniele Chiffi

Note: Ammonizioni: Fernandes (F), Milenkovic (F)

Sassuolo-Fiorentina: diretta live e sintesi

SINTESI PRIMO TEMPO: Partita avvincente, veloce e molto combattuta fin dalle battute iniziali: nonostante sia la Fiorentina a provare i primi veri affondi, è il Sassuolo a creare le migliori occasioni con un Berardi decisamente in forma: le sue incursioni palla al piede, infatti, mettono in costante apprensione la difesa, costretta spesso ad atterrarlo con un fallo. Entrambe mettono in mostra una grande capacità di pressione, spesso efficiente, costringendo centrocampisti e difensori a commettere più volte errori in disimpegno. Sebbene l’intensità di gioco sia notevole, le occasioni nello specchio della porta sono piuttosto rare. Berardi, per distacco, nettamente il migliore della prima frazione, nonostante il gol non sia arrivato. Ai punti avrebbe meritato di più la squadra di casa ma il primo tempo si chiude in parità.

48’ ˗ Finisce qui la prima frazione: è 0-0

47’ ˗ OccasioneSassuolo. Bourabia riceve in area di rigore, calcia con il collo esterno ma il pallone finisce abbondantemente largo

45’ ˗ Assegnati 2’ di recupero

45’ ˗ Chiusura tempestiva di Pezzella su Rogerio

42’ ˗ OccasioneSassuolo. Berardi entra all’interno dell’area di rigore palla al piede, esibendo una classe davvero esaltante ma il suo tiro a giro colpisce direttamente Pezzella

41’ ˗ Fallo di Duncan

39’ ˗ Veretout atterra un avversario ma si fa male alla coscia: necessario l’intervento dello staff medico

38’ ˗ Tre minuti di sostanziale possesso palla infruttuoso da entrambe le parti

35’ ˗ Scatto di Gerson, rientro sul sinistro e tiro direttamente sullo stinco di un avversario

34’ ˗ Conclusione svirgolata di Babacar, direttamente sul fondo

32’ ˗ Straordinaria uscita palla al piede dei neroverdi, tutta di prima

29’ ˗ Pjaca, con furbizia, guadagna un prezioso calcio d’angolo

28’ ˗ Berardi tenta l’imbucata per Bourabia ma il suo pallone è troppo lungo per tutti

27’ ˗ Pjaca interviene con il piede a martello su Berardi: calcio di punizione senza provvedimento disciplinare

25’ ˗ Milenkovic sbaglia il rinvio, stende Duncan e riceve l’ammonizione

24’ ˗ Sugli sviluppi del calcio di punizione, Sensi tenta il tiro a giro ma Lafont si stende e allontana

23’ ˗ Fernandes stende il contropiede di Berardi: ammonizione per lui

22’ ˗ Benassi, con un veloce movimento in profondità, riesce a guadagnare un prezioso calcio d’angolo

21’ ˗ Lafont sbaglia il rinvio, spedendolo direttamente sui piedi di Duncan che, però, non riesce a combinare nulla di interessante e pericoloso

21’ ˗ Pallone restituito da Milenkovic a Consigli dopo l’interruzione

19’ ˗ Fernandes rimane a terra dopo una pallonata ricevuta sulla bocca dello stomaco

17’ ˗ OccasioneFiorentina. Vlahovic finta il cross in mezzo, per poi servire rasoterra l’inserimento di Benassi che spara a lato del palo

16’ ˗ OccasioneSassuolo. Assist di Berardi, destro di Babacar da posizione defilata all’interno dell’area, palla che sfiora il palo dopo il tocco di Lafont

15’ ˗ OccasioneSassuolo. Dribbling secco di Berardi a entrare in area di rigore: finta il tiro, entra in area palla al piede ma la sua conclusione viene ancora una volta contrastata da Pezzella

14’ ˗ Cross di Rogerio dalla sinistra: Lafont salta più in alto di tutti, impedendo a Babacar di svettare di testa

13’ ˗ OccasioneSassuolo. Tocco maestoso di Bourabia con il tacco a liberare l’inserimento di Duncan: il suo tentativo di piazzarla dal limite dell’area viene però contrato dalla difesa

11’ ˗ Il cross di Sensi, sugli sviluppi del calcio di punizione, viene facilmente allontanato dalla difesa in calcio d’angolo

11’ ˗ Fallo da dietro di Pezzella su Bourabia: calcio di punizione da posizione non molto distante dal limite dell’area viola

10’ ˗ Ennesima chiusura tempestiva di Laurini

9’ ˗ Rischio enorme corso da Ferrari nel tentativo di disimpegno nella sua area piccola per merito della pressione di Gerson

8’ ˗ Contrasto con il fisico di Sensi nei confronti di Gerson: calcio di punizione per la Fiorentina

7’ ˗ Lancio lungo di Ferrari dalla sua zona di pertinenza a cercare e premiare lo scatto di DiFrancesco: Lafont legge e in anticipo e sventa ogni minaccia

5’ ˗ Intervento a gamba tesa di Pjaca su Berardi: calcio di punizione per il Sassuolo

3’ ˗ OccasioneFiorentina. Cross di Biraghi dalla destra, stacco di Pjaca da posizione defilata a rimettere al centro un pallone non colto da nessun compagno e riconquistato dalla difesa

2’ ˗ Chiusura tempestiva di Laurini a impedire a DiFrancesco di raggiungere un pallone centrale, molto invitante

1’ ˗ La Fiorentina prova a fare girare con velocità il pallone nella metà campo avversaria ma il passaggio filtrante di Gerson è troppo lungo per i compagni

1’ ˗ Chiffi fischia l’inizia dell’incontro: è la squadra ospite a battere il primo pallone

Sassuolo e Fiorentina sono scese in campo e sono pronte a dare inizio al match, dopo il minuto di silenzio dedicato a Gigi Radice

Sassuolo-Fiorentina: formazioni ufficiali

Sassuolo-Fiorentina: probabili formazioni e pre-partita

QuiSassuolo. I padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo che non vale, ormai, dalla gara contro l’Empoli, dello scorso settembre: da quel momento, solo sconfitte o pareggi. DeZerbi, per l’occasione, cercherà di puntare sulla voglia di rivalsa del grande ex del match, Babacar. L’ariete senegalese, supportato da DiFrancesco e Berardi, proverà a dimostrare tutto il suo potenziale, cercando di far valere quel senso di rivalsa che, inevitabilmente, lo sostiene. A centrocampo, possibile turnover con Bourabia e Duncan pronti a sostituire Sensi e Locatelli. In difesa, spazio a Lirola e Rogerio.

QuiFiorentina. Con la possibilità di ritornare alla vittoria dopo ormai troppe partite di digiuno, Pioli si affida al 4-3-2-1 con Simeone, come al solito, punta di diamante del suo scacchiere e il duo tutto estro e fantasia Chiesa-Pjaca alle sue spalle. A centrocampo, spazio a Benassi, Gerson e Veretout. In difesa, invece, Ceccherini e Pezzella saranno gli argini centrali mentre Milenkovic e Laurini le fonti di spinta delle fasce.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Di Francesco. A disposizione: Pegolo, Satalino, Dell’Orco, Lemos, Magnani, Locatelli, Peluso, Djuricic, Brignola, Sensi, Matri. Allenatore: Roberto De Zerbi.

FIORENTINA (4-3-2-1): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Pezzella, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Pjaca; Simeone. A disposizione: Dragowski, Hancko, Laurini, Dabo, Norgaard, Fernandes, Eysseric, Mirallas, Vlahovic, Thereau, Sottil. Allenatore: Stefano Pioli.

Sassuolo-Fiorentina: precedenti

Quella che andrà in scena a Modena tra Sassuolo e Fiorentina sarà la partita numero 11 tra le due formazioni per un bilancio che pende a favore degli ospiti: 2 vittorie per i neroverdi, 2pareggi e 6vittoriegigliate. L’ultimo incontro disputato al Mapei Stadium risale alla scorsa stagione e coincide con la vittoria di misura della squadra di casa grazie alla rete di Politano. L’ultimo pareggio, sempre in Emilia, risale alla stagione precedente: un 2-2 siglato dalle reti di Chiesa e Bernardeschi per i Viola e di Politano e Iemmello per gli ospiti. L’ultima vittoria gigliata, invece, è della stagione 2014/2015: un netto 1-3 siglato dalla doppietta dell’attuale attaccante neroverde Babacar e dal gol di Salah; di Berardi l’unica marcatura sassolese. Infine, è da segnalare come l’ultima tripletta siglata da Berardi in trasferta risalga proprio a un match contro la Fiorentina nel maggio del 2014 e, anche grazie a quella, l’attaccante è il giocatore più prolifico della sfida.

Sassuolo-Fiorentina: arbitro

Sarà Daniele Chiffi di Padova l’arbitro designato a dirigere la sfida delle 12.30 tra Sassuolo e Fiorentina, in programma al Mapei Stadium. Per l’arbitro veneto, classe ’84 e ingegnere gestionale di professione, sarà la gara numero 7 in stagione, dopo le 6 precedenti in Serie A. Con i padroni di casa, Chiffi ha un bilancio negativo: due sconfitte su due, l’ultima delle quali rimediata lo scorso settembre contro la Juventus. Nessun precedente, invece, con i Viola. A coadiuvare il direttore di gara saranno gli assistenti LoCicero e Bottegoni, Marini sarà il quarto uomo mentre al VAR ci saranno DiBello e DeMeo.

Sassuolo-Fiorentina Streaming: dove vederla in tv

Sassuolo-Fiorentina sarà trasmessa a partire dalle ore 12.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.